По его словам, для успешного продолжения операции нужны большие запасы вооружения

Украина имеет необходимый минимум вооружения, чтобы начать контрнаступление.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это вскоре начнется", - заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, чтобы освободить нашу территорию от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности это касается западных истребителей.

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"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", - подытожил руководитель ГУР.

Когда начнется контрнаступление ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ будет состоять из нескольких этапов. Сначала будет "бодание" с российскими военными.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна одержит победу в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

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