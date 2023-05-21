F-16 помогут нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна выиграет в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

В эфире телеканала "Эспрессо" Игнат подчеркнул, что истребители F-16 являются многоцелевыми самолетами. Они могут работать как по наземным, так и по надводным и воздушным целям. Кроме того, эти самолеты помогут прикрыть территорию, где нет комплексов противовоздушной обороны.

"Мы акцентировали нашим партнерам на необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных – Crotale, Gepard, Avenger", – добавил он.

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Представитель Воздушных сил отметил, что территория Украины является большой, а линия фронта с учетом Беларуси, Приднестровья и черноморского побережья составляет более 2,5 тысяч километров. Перекрыть всю эту территорию системами ПВО не удастся.

"Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", – сказал он.

Кроме того, когда у Украины появятся на вооружении самолеты F-16, эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и других увеличится в разы.

"F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения. Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, потому что имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", – резюмировал Игнат.

Истребители F-16 для Украины: важные новости

20 мая стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Соответствующую информацию подтвердил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, пока неясно, когда и сколько самолетов будет предоставлено, но их точно не используют в будущем контрнаступлении ВСУ.

СМИ подсчитали, что Украина может получить от партнеров от 24 до 36 самолетов с последующим постепенным увеличением их количества. Предельным общим показателем называют 70 истребителей F-16.

В то же время в Министерстве обороны Украины сделали громкий анонс о предоставлении Украине истребителей F-16. В ведомстве прогнозируют, что эти самолеты появятся в небе Украины уже этой осенью.

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