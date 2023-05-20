В плен может сдаваться много противников, полагает советник главы ОП.

Контрнаступление Украины будет состоять из неспольких этапов, сначала будет "бодание" с российскими оккупантами.

Когда украинские силы совершат существенные прорывы, будет много пленных противников, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк российской журналистке Юлии Латыниной.

"Я думаю, что, скорее всего, да, будет большое количество пленных, особенно на втором-третьем этапе, когда все-таки наступление действительно развернется. Ну, потому что в начале это будет все-таки бодание, да, скорее, там по разным направлениям и тому подобное. Действительно, какое-то время еще будет линия обороны держаться, да, российская. Вот в момент, где если будет какой-то существенный один, второй прорыв, то после этого действительно будет очень большое…", - сказал он.

Советник добавил, что события будут развиваться в необратимом характере.

Контрнаступление Украины 2023 - что известно

На прошлой неделе стало известно, что украинское государство очень серьезно готовится к контраступлению - об этом Владимир Зеленский сообщил во время визита в Италию.

Позже украинский лидер говорил, что надеется на быстрое завершение войны с РФ благодаря современному оружию, предоставленному Киеву.

Напомним, Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как большую решающую битву, поскольку это будет комплекс мер.

Вас также могут заинтересовать новости: