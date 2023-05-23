Ричард Даннат совершенно уверен, что в момент выбора, который по его мнению уже совсем близко, у ВСУ будет шанс.

Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Ричард Даннат сказал, что моральный дух российских оокупантов может сломаться, если украинское контрнаступление начнется с успехов.

"Они не должны начинать его, пока не будут готовы. Совершенно верно, они интегрируют оружие, советы, оборудование и обучение, которое им дает Запад", - сказал он, сообщает Sky News.

Даннат уверен, что в момент выбора, который по его мнению уже совсем близко, у ВСУ будет шанс.

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"Если они смогут нанести россиянам несколько решающих ударов, чтобы они могли иметь значительный эффект. Это не значит, что война закончится через несколько дней и недель. Но я думаю, что мы увидим несколько решающих ударов, которые потенциально могут быть впечатляюще успешными. Потому что подумайте об этом с точки зрения солдат РФ. Большинство из них не хотят быть там. Они плохо обучены, плохо экипированы, плохо одеты, плохо руководят. Откровенно говоря, их боевой дух может дать трещину, и именно этого украинцам действительно нужно добиться. Потому что когда солдат, когда армия думает, что она побеждена, откровенно говоря, она побеждена", - добавил он.

Даннат считает, что боевые действия в Белгородской области России помогут любому наступлению.

На фоне конкурирующих утверждений о том, кто совершил нападения - украинские диверсанты или российские партизаны, Даннатт сказал, что "в некотором смысле не имеет большого значения, кто стоял за ними, потому что это заставит российских людей, живущих в приграничных селах, просить Владимира Путина большей защиты.

"Тогда он должен ответить на это, а значит, он должен обеспечить большую безопасность в этом районе. Откуда он возьмет эти войска? Ну, из других мест в России. Может быть, он должен вывести часть из самой Украины. Это еще один пример предвестников перед наступлением", - он сказал.

Украинское контрнаступление - детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию ответил журналистам, когда все же начнется украинское контрнаступление. По его словам, украинские силы серьезно готовятся, но его откровенность в вопросах о контрнаступлении "не поможет Украине, а наоборот будет мешать".

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины будет состоять из нескольких этапов, сначала будет "бодание" с российскими оккупантами.