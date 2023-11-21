Силы оброны смогли расширить зону контроля у западной части Кринок.

Украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле села Крынки.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, продвижения ВСУ на Херсонщине подтвердили российские милблогеры. По их словам, наши войска смогли расширить зону контроля возле западной части Крынок.

Аналитики отмечают, что оккупационные войска продолжают наносить удары по позициям Сил обороны термобарическими боеприпасами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Видео дня

Кроме того, по данным российских источников, украинские силы также провели атаки в сторону Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

В одном из предыдущих отчетов ISW говорилось, что ВСУ заняли позиции в районе северо-восточной части Крынок. Наши военные сейчас контролируют примерно 10 квадратных километров на Левобережье.

Как рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, сейчас такого населенного пункта как Крынки, фактически на сегодня не существует, потому что враг пытается уничтожить плацдармы, которые удерживают наши морские пехотинцы.

Контрбатарейная борьба происходит не только правого берега с левым, а уже и плацдармы левого берега могут врагу соответствовать. Кроме того, наши пехотинцы уничтожили несколько вражеских грузовиков на трассе Алешки – Новая Каховка, они должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь уничтожены полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: