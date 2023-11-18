За прошедшие сутки произошло в общей сложности 67 боевых столкновений.

На Левобережье Херсонщины украинские войска отбили за минувшие сутки более десятка попыток оккупантов вернуть свои позиции, еще более 50 безуспешных атак врага состоялось на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по оперативной ситуации с российским вторжением, отмечая, что за прошедшие сутки произошло в общей сложности 67 боевых столкновений.

"Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам", - говорится в сообщении Генштаба.

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Отмечается также, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

При этом, как сообщает Генштаб, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Здесь силы обороны отразили 23 атаки.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 21 атаку.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Работиного и западнее ивового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 4 атаки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как отмечается, также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Война в Украине - ситуация на левом берегу Днепра Херсонщины

В предыдущем отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что ВСУ заняли позиции в районе северо-восточной части Кринок. Также вчера днем эту информацию подтвердили в Генеральном штабе, информируя, что украинские военные закрепляются на новых плацдармах.

По информации американских аналитиков из ISW, наши войска сейчас контролируют 10 квадратных километров на Левобережье.

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