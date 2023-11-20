Оккупанты максимально применяют все, что имеют для огневого поражения, в том числе и авиационное вооружение, но наши позиции удерживаются.

Одной из задач ВСУ на левом берегу Херсонской области является нарушение логистических путей оккупантов.

"Что касается населенного пункта Крынки, то его фактически на сегодня не существует, потому что враг пытается уничтожить плацдармы, которые удерживают наши морские пехотинцы. Тяжелые бои продолжаются. Противник максимально применяет все, что имеет для огневого поражения, в том числе и авиационное вооружение, но наши позиции удерживаются. Более того, сегодня происходит контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже и плацдармы левого берега могут врагу отвечать", - заявил в эфире "Эспрессо" спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

ВСУ проводят рейдовые, разведывательно-диверсионные действия, которые наносят поражение российскому войску и в личном составе, и в боевой технике.

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"Можем отметить 501-й отдельный батальон морской пехоты, который накануне уничтожил несколько вражеских грузовиков на трассе Алешки-Новая Каховка. Это чрезвычайно тяжелая работа, есть потери. Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью. Именно нарушение этих логистических путей оккупантов - одна из задач наших ребят на левом берегу реки Днепр. Надо очень осторожно относиться об информировании относительно левого берега, однако о том, что можно говорить, мы говорим. Эти события происходят и будут продолжаться в ближайшее время", - подытожил спикер.

Война в Украине - ситуация на левом берегу

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты начали обстреливать населенные пункты временно оккупированного Левобережье Херсонской области, чтобы остановить контрнаступление украинских воинов.

Вооруженные силы Украины продолжают боевую работу на левом берегу Херсонской области. Наши воины закрепляются на указанном участке.

Наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи села Крынки.

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