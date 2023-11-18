Россияне держат оборону в "сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев".

Российские войска водят многоуровневые укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области, ориентируя на опыт по обороне своих позиций в Запорожской области.

Как сообщают аналитики в отчете ISW, сейчас на левом берегу враг имеет "достаточно серьезную" линию укреплений. В частности, они держат оборону в "сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев".

Кроме того, оккупанты сильно заминировали территорию вокруг Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр), где сейчас удерживают позиции ВСУ. Противник не размещает своих сил на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, чтобы защитить живую силу от ударов украинской артиллерии и дронов.

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По данным ISW, российское командование на Херсонском направлении отказалось ввести в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно-штурмовой дивизии, предпочитая вместо этого хранить остатки этих формирований в Ближних тыловых районах и второстепенных эшелонах обороны.

Как отмечают аналитики, россияне на этом участке фронта не создали сплошных видимых оборонительных укреплений, и, похоже, построили глубоко рассредоточенную сеть отдельных укреплений, расположенных на расстоянии от линии боевых действий.

Эксперты добавляют, что отдельные укрепления, расположенные далеко от линии соприкосновения, могут быть эффективными только в том случае, если они останутся скрытыми. Осенние и зимние погодные условия могут выявить некоторые из них.

Война в Украине - ситуация на левом берегу

За прошедшие сутки в ISW заявляли, что ВСУ заняли позиции в районе северо-восточной части Кринок. Кроме того, военные впервые подтвердили закрепление на новых плацдармах и уже вечером в сводке Генштаба появилась информация о отраженные атаки на левом берегу.

По словам аналитиков, наши войска сейчас контролируют 10 квадратных километров на этом участке фронта. Ближайшая цель ВСУ - продвинуться как можно глубже на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить устойчивый плацдарм для Сил обороны и уменьшить риски того, что артиллерия РФ будет работать и пробовать вытеснять украинских защитников обратно на правобережье.

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