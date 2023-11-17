ВСУ постепенно продвигаются на фронте / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 16 ноября, продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Вероятно, они снова продвинулись в районе Крынок.

Как сообщают американские аналитики в отчете Института изучения войны, на видеозаписи с геолокацией видно, как оккупационные войска наносят удары по позициям Сил обороны в северо-восточной части Крынок. Это указывает на то, что украинские военные, вероятно, продвинулись в этом районе.

Известный российский милблогер заявил, что бои продолжаются вблизи Поймы, Пищановки и Крынок.

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По его словам, ВСУ предприняли неудачную попытку высадки в районах Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Как ранее информировал УНИАН, ВСУ смогли перебросить на этот участок фронта бронетехнику и начали применять ударную авиацию.

На днях Силы обороны расширили зону своего контроль к югу от Кринок. ISW написал, что ВСУ ведут интенсивные бои возле Поймы, Песчановки и Подстепного. 

Оккупанты, вероятно, разработали план ликвидации позиций ВСУ на левом берегу путем формирования трех тактических групп. Войска РФ планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки и Казачьей лагеря, а третья группа будет наступать вблизи Крынок.

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