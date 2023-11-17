Бои продолжаются вблизи Поймы, Пищановки и Крынок.

Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 16 ноября, продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Вероятно, они снова продвинулись в районе Крынок.

Как сообщают американские аналитики в отчете Института изучения войны, на видеозаписи с геолокацией видно, как оккупационные войска наносят удары по позициям Сил обороны в северо-восточной части Крынок. Это указывает на то, что украинские военные, вероятно, продвинулись в этом районе.

Известный российский милблогер заявил, что бои продолжаются вблизи Поймы, Пищановки и Крынок.

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По его словам, ВСУ предприняли неудачную попытку высадки в районах Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Как ранее информировал УНИАН, ВСУ смогли перебросить на этот участок фронта бронетехнику и начали применять ударную авиацию.

На днях Силы обороны расширили зону своего контроль к югу от Кринок. ISW написал, что ВСУ ведут интенсивные бои возле Поймы, Песчановки и Подстепного.

Оккупанты, вероятно, разработали план ликвидации позиций ВСУ на левом берегу путем формирования трех тактических групп. Войска РФ планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки и Казачьей лагеря, а третья группа будет наступать вблизи Крынок.

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