На фоне слухов о том, что Украина произвела несколько кассетных боеприпасов, журналисты не смогли подтвердить, что в Урожайном применялись именно американские снаряды.

Украинские военные освободили село Урожайное Донецкой области и продвинулись на юго-восточном фронте в направлении ключевого портового города – Мариуполя. Деоккупации населенного пункта могли способствовать кассетные боеприпасы.

Об этом пишет CNN. Как отметили на условиях анонимности эксперты, которые просмотрели кадры с беспилотников, на которых показано бегство оккупантов, россияне могли быть атакованы кассетными припасами.

В то же время командир штурмовой роты с позывным "Дикий", комментируя разгром оккупантов, сказал, что "очень многие погибли, особенно когда побежали". На опубликованных кадрах видно, как десятки российских военнослужащих бегут по открытой дороге, по-видимому, вынужденные использовать асфальтированную дорогу, так как прилегающие поля и лесополосы были заминированы. Кроме того, по словам военного, оккупанты в больших количествах прятались в домах, которые потом были поражены артиллерией.

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"Многие из них там погибли", – добавил Дикий. При этом он сказал, что при разгроме россиян применялись минометы и танки, а применение кассетных боеприпасов комментировать не стал.

Ранее после месяцев дебатов США передали Украине запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы. Как пишет CNN, американские военные заявляют, что в модели, которая поставляется украинским Силам обороны, не разрываються только 2,5% снарядов. Однако критики воспринимают такое утверждение скептически.

Украинские военные подтвердили, что американское оружие используется на передовой, но отказались сообщить подробности. В то же время CNN не смог подтвердить, что устройства использованные в Урожайном, идентифицированные экспертами как кассетные боеприпасы, были из США. Считается, что Украина произвела несколько подобных снарядов самостоятельно, и они могли бы использоваться на передовой.

Война в Украине: важные новости

В вечерней сводке 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались вести наступление на шести направлениях. За сутки там произошло 24 боевых столкновения.

В то же время украиснкие военные мощно ударили по позициям врага. Была уничтожена станция РЭБ и два склада боеприпасов. Кроме того, Силы обороны сбили два российских вертолета.

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