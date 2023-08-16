Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют определенные успехи.
В рамках наступления украинские войска освободили населенный пункт Урожайное. Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах. На этом направлении продолжаются тяжелые бои.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг обстрелял из авиации территории в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. В результате вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.
По словам Ковалева, за прошедшие сутки россияне также тщетно пытались наступать в районах Марьинки и Красногоровки. "Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы", - отметил он.
Также украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, на Купянском направлении наши защитники отразили атаки россиян в районе юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки.
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Как сообщал УНИАН, несколько дней назад СМИ начали сообщать о выбивание российских захватчиков с ключевых позиций в Урожайном, которое расположено вблизи недавно освобожденного Старомайорского Донецкой области.
В Минобороны тогда заявили о частичном успехе в районе этого населенного пункта, однако подробностей не называли.
Утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Урожайного от оккупантов. Сейчас украинские войска закрепляются там на занятых рубежах.