В частности, среди разного, уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о новые поражения позиций российских оккупантов на линии фронта.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам", - сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Также украинскими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника", - добавили в Генштабе.

В то же время в течение суток враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сказано в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 августа общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили убитыми 256 тыс 050 солдат, в том числе 480 человек ликвидированы за минувшие сутки.

Российские захватчики безуспешно пытались наступать на украинские позиции на шести направлениях линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: