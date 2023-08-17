На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

Российские захватчики безуспешно пытались наступать на украинские позиции на шести направлениях линии фронта. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 24 боевых столкновения", - сказано в сводке.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области.

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Кроме того, на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.

Также, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Новокалинова и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка Донецкой области.

На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковловка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоберислав, Львов, Понятовка, Никольское, Садовое Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Война в Украине - новости с фронта

За прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256050 человек.

По данным Генштаба ВСУ, вчера, 16 августа, оккупанты наступали на Харьковщине, Но безуспешно. В то же время силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области. По данным Американского института изучения войны есть также успехи украинской армии в районе Работино Запорожской области.