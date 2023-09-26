Дорога от Бахмута до Горловки, которую российские оккупанты используют для снабжения, уже находится под минометным огнем Вооруженных сил Украины.
"Дорога от Бахмута до Горловки — до нее около трех километров. То есть она уже под нашим минометным огнем, но все равно по ней может что-то двигаться. Артиллерия когда работает, работает даже высокоточно, но иногда машины могут прорваться и что-то подвезти. Когда мы выйдем и полностью будем ее контролировать физически, то есть находиться на этой дороге, конечно, ездить уже никто не будет", - рассказал военный обозреватель Алексей Гетьман в интервью Radio NV.
По его словам, после этого захватчики смогут снабжать свои силы в Бахмуте еще несколькими путями, но "это существенно усложнит ситуацию той группировке, которая непосредственно располагается в этом городе".
"Я думаю, что таким образом, когда мы полностью перережем эти пути, так же как с Крымом будет — Бахмут превратится в огневой остров, как вы говорите. То есть будет полностью окружен город, и тогда тем войскам, что там располагаются, или погибать там просто, или сдаваться в плен, потому что другого выхода у них нет", — добавил Гетман.
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Согласно ISW, россияне пытаются наступать у Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк. В 3 ОШБр рассказали о ситуацию у врага на Бахмутском направлении. По меньшей мере три батальона полностью не боеспособны.
Полковник запаса Петр Черник убежден, что оккупанты не выйдут из Бахмута живыми, они будут есть крыс.