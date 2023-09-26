Это сложилось из-за уничтожения части боеспособных вражеских подразделений.

На Бахмутском направлении уничтожено часть боеспособных подразделений врага и там "солянка" из не подготовленных оккупантов и не слаженных частей. Об этом сказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

Он отметил, что одним из важнейших успехов является уничтожение сил и средств врага, что является равнозначным с освобождением украинских территорий. По его словам, крайним успехом было уничтожение боеспособности 72 отдельной мотострелковой бригады Российской Федерации.

"По меньшей мере три батальона полностью не боеспособны", - подчеркнул он. При этом пресс-офицер подчеркнул, что уничтожено много офицеров РФ, начиная с комбатов и частично ротных и бригадных офицеров. "И это очень важно для этой войны", - подчеркнул Бородин.

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При этом добавил, что оккупанты пополняют рядовых новыми мобилизованными, но с офицерами ситуация сложная, потому что нужны годы подготовки, опыт.

Бородин рассказал, что за почти 9 месяцев под Бахмутом враг потерял большое количество личного состава и техники. Он отметил, что такие потери указывают на "слепую идеологию" врага, потому что с военной точки зрения нельзя объяснить зачем РФ Бахмут, где они имеют такое огромное количество жертв.

Пресс-офицер отмечает, что у оккупантов нет возможности работы монолитные подразделения из одинаково подготовленных, с одинаковым опытом и слаженностью бойцов.

"Это уже солянка. Соотношение этой солянки постоянно меняется", - подчеркнул он. Бородин рассказал, что "вагнеровцев" уже не видно на Бахмутском направлении и зэков из рот "Штурм Z" стало значительно меньше.

"Иногда появляется "Ахмат-Север", но их используют больше как командиров. То есть они больше управляют, чем воюют", - добавил он.

Бородин рассказал, что ранее российские оккупанты пытались экономить технику, но сейчас, когда теряют захваченные территории, начали бросать технику на открытые огневые позиции – "пускать ее вместе с пехотой на ноль, грубо говоря".

"Поэтому мы уничтожаем больше техники и, особенно приятно, что они пускают модернизированные танки Т-90М, которых в России не так много. "И уже около 10 таких танков уничтожено во время операции по продвижению, в частности, на Андреевку", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

В сегодняшнем отчете Американского института изучения войны российские войска продолжают безуспешные наземные атаки вблизи Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

В то же время украинские силы продолжали наступательные действия на Мелитопольском и наступательные штурмы на Бахмутском направлении.

Вчера, 25 сентября, российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не предприняли ни одного подтвержденного продвижения.

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