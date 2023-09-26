Украинские войска вели активные действия на островах в дельте Днепра и пытаются высадиться на левом берегу реки.

Российские войска продолжают безуспешные наземные атаки вблизи Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк, в то же время украинские силы продолжали наступательные действия на Мелитопольском и наступательные штурмы на Бахмутском направлении.

Как сообщается в новом отчете американского Института изучения войны, 25 сентября российские войска продолжили наземные атаки возле Бахмута, но не предприняли никаких подтвержденных наступлений. Кроме того, российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Несколько российских военкоров 24 и 25 сентября заявили, что российские войска вытеснили украинские силы с их позиций в Орехово-Васильевке и что российские войска сейчас контролируют населенный пункт, однако визуального подтверждения этих утверждений нет.

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Ситуация на юге

В то же время украинские войска 25 сентября вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной - Запорожской областей, но не продвинулись. Российский военкор утверждал, что украинские пехотные группы атаковали восточнее Урожайного и провели разведку возле Приютного. А кроме того, украинские силы безуспешно атаковали вблизи Вербового, Новопокровки, Работино и Новопрокоповки.

"Российские источники утверждали, что украинские силы достигли севера Вербового, но российские силы отбросили их на исходные позиции. Российские источники еще не ответили прямо на заявление источника, связанного с ВДВ России, о том, что по состоянию на 24 сентября украинские войска контролируют половину Вербового", - отмечают в ISW.

Российские источники также утверждали, что 25 сентября украинские войска продолжали боевые действия на островах в Днепре. Отмечается, что украинские войска вели активные действия на островах в дельте Днепра и пытаются высадиться на левом берегу реки.

Ситуация на фронте

По утверждению аналитиков ISW, Владимир Путин дал министру обороны России Сергею Шойгу срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть русским войскам инициативу. Именно с этим могут быть связаны активные вражеские контратаки.

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