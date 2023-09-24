За минувшие сутки на Бахмутском направлении уничтожено 159 российских оккупантов

Силы обороны Украины продолжают резать логистические пути российских захватчиков в районе Бахмута.

Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил эфире информационного телемарафона. По его словам, на Бахмутском направлении за минувшие сутки 545 раз враг обстреливал украинские позиции из различных артиллерийских систем. Произошло 7 боевых столкновений. Также трижды враг применял армейскую и тактическую авиацию Ка-52 и Су-25.

"159 оккупантов нам удалось ликвидировать. Кроме этого, также уничтожили одну самоходную установку Гиацинт-С и ствольную систему Д-30, и уничтожили два склада с боеприпасами", - сказал Евлаш.

Он добавил, что враг продолжает попытки отбить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки. "Нашим защитникам удается отражать эти атаки, закрепляться и продолжать наши наступательные действия на южном фланге. В частности, имеем успехи на Бахмутском и Клещиевском направлении - там продолжаем вытеснять врага и продолжаем наступательные действия", - подчеркнул Евлаш.

Также у него спросили, какие пути враг использует для снабжения боеприпасами.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать различными огневыми средствами, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения. Это рабочая дистанция для наших минометных подразделений и можно наносить эффективное поражение беспилотными летательными аппаратами при условии, если там не будет скопления российских средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Евлаш.

Вместе с тем, украинские бойцы могут бить по вражеским позициям различными артиллерийскими системами.

"У противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он продолжает поставлять различное обеспечение Бахмутской группировке. Это и трассы, которые ведут с временно оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать в дальнейшем, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", - подчеркнул Евлаш.

Отдельно он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении противник продолжает переброску резервов. Враг после длительного перерыва попытался проверить украинскую оборону - произошло одно боевое столкновение, когда враг использовал штурмовые подразделения "Z" вблизи Белогоровки.

"Зэками решил проверить нашу оборону. Все они были уничтожены", - сказал Евлаш.

Также, на этом направлении оккупанты нанесли 557 ударов и 17 раз использовали авиацию. Помимо этого, враг реализовал 13 ударов дронами-камикадзе.

"Нам удалось ликвидировать 76 оккупантов на этом направлении. Кроме этого, уничтожили ряд боевой бронированной техники. Это БТРы, САУ, пушки. Еще уничтожили несколько автомобилей, которыми противник перевозил личный состав. Уничтожили один командно-наблюдательный пункт противника", - сказал Евлаш.

Оккупанты не выйдут из Бахмута живыми, считает эксперт

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник высказал мнение, что оккупантам из-за сложной ситуации в Бахмуте придется есть крыс. По его словам, армия РФ будет биться за город до последнего - ведь это важная политическая цель для лидера России Владимира Путина. Однако маловероятно, что россияне выйдут из города живыми, подчеркнул он. Черник считает, что уже в ближайшие недели возможно оперативное окружение города со стороны ВСУ.

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