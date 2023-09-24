Военный эксперт отметил, что мудрее для украинских воинов будет полностью отрезать группировку оккупантов от логистических путей.

Силы обороны Украины достигли тактического успеха, когда освободили от оккупантов села Клещеевка и Андреевка в 8 километрах от Бахмута. Воины приближаются к автотрассе Т-0513. Но говорить об освобождении города-крепости рано.

Об этом интервью OBOZREVATEL выразил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Сделан огромный шаг вперед в части потенциального оперативного окружения Бахмута. Русские будут сражаться за него насмерть. Почему? Потому, что он политический. Путин сказал, что его взяли, он наградил их недогероев за взятие Бахмута. Понимая, что россияне умеют массово умирать "за Родину, за величие", в данном случае за Путина, они будут это делать. Выйти оттуда они не смогут", - отметил эксперт.

По его убеждению, лучший сценарий, который может сложиться в ближайшие недели – это оперативное окружение. Это когда дороги, в том числе и Т-0513, оказываются под огневым контролем артиллерии, особенно ближнего радиуса действия, минометов, работающих на расстоянии до 7 километров.

Зато эксперт объяснил, что полное окружение - это когда на каждой тропе, на каждой дороге поставлен блокпост. Но о полном окружении говорить не корректно, ибо противник все это будет уничтожать.

"Что касается самой битвы за Бахмут, то я не уверен, что эту битву надо делать. Напомню, как россияне брали Бахмут – огромными "мясными" волнами. Мы не можем себе позволить бросать на убой тысячи наших солдат только потому, что Бахмут должен быть взят. Мудрее отрезать всю логистику врага, чтобы они крыс ели. Я думаю, что так и будет", - сказал Черник.

Бахмутское направление

В этом месяце украинские силы взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка вблизи Бахмута. Сейчас на подступах к городу продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются вернуть себе утраченные позиции.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл планы Украины по деоккупации Бахмута.

Он, в частности, рассказал, что украинские силы сконцентрируются на перекрывании всех путей снабжения оккупантов на этом направлении, окружат город, и только потом войдут в него.

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