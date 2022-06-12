Оккупанты организовали празднование дня России и собираются обстреливать скопления людей, сообщили в командовании.

В Херсонской области на оккупированных территориях войска РФ организовали празднование дня России и готовят провокационные обстрелы скоплений людей, чтобы в дальнейшем обвинить в них ВСУ.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

Отмечается, что 12 июня в регионе развернута программа празднования так называемого дня России "с торжествами и массовыми мероприятиями".

"Противник продолжает укрепление границ обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что коллаборанты распространяют фейковую информацию о раздаче российских паспортов: якобы в Херсоне очередь за ними достигает 4000 человек.

"На самом же деле, только около 20 "посипак" оккупационных властей получили так называемые "билеты на бегство". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию раш*стов", – отметили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

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