Первые паспорта РФ выдали в оккупированных Мелитополе и Херсоне.

На оккупированных территориях юга Украины официально началась раздача российских паспортов.

Об этом пишут росСМИ.

Первые паспорта РФ выдали в Мелитополе и Херсоне.

Одним из первых паспорт РФ получил назначенный оккупантами "главой администрации Херсонской области" Владимир Сальдо.

Как пишет российский ТАСС, российские паспорта получили 25 жителей города Херсон в "канун празднования Дня России", которое состоится 12 июня.

А в Мелитополе "церемония" выдачи первых российских паспортов прошла 11 июня жителям Мелитополя. Сообщается, что по состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта РФ.

На данный момент в области работает один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.

Ранее сообщалось, что российские войска возобновляют наступление, чтобы захватить всю Запорожскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: