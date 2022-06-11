На оккупированных территориях юга Украины официально началась раздача российских паспортов.
Об этом пишут росСМИ.
Первые паспорта РФ выдали в Мелитополе и Херсоне.
Одним из первых паспорт РФ получил назначенный оккупантами "главой администрации Херсонской области" Владимир Сальдо.
Как пишет российский ТАСС, российские паспорта получили 25 жителей города Херсон в "канун празднования Дня России", которое состоится 12 июня.
А в Мелитополе "церемония" выдачи первых российских паспортов прошла 11 июня жителям Мелитополя. Сообщается, что по состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта РФ.
На данный момент в области работает один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе.
Ранее сообщалось, что российские войска возобновляют наступление, чтобы захватить всю Запорожскую область.