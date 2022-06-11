Путина не останавливают такие колоссальные потери, потому что он руководствуется политическими задачами, а не военными.

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждает, что управление в группировке войск РФ организовано плохо. Об этом свидетельствует, в частности, ликвидация ВСУ российских генералов в Украине.

Как он рассказал в интервью "Обозревателю", генералы вынуждены приближать свои пункты управления к передовой, поскольку офицерский состав среднего и младшего звена не справляется.

Также "прошелся" генерал и по потерям РФ в летном составе.

"У летчиков имеются классы – третий, второй, первый и мастер. А потом еще летчик-снайпер. Истребителями управляют наиболее подготовленные летчики. Чтобы подготовить летчика-снайпера, а затем поддерживать его уровень подготовки, надо потратить столько средств, как если бы этого летчика вылить из золота", - подчеркнул он.

Но Путина, продолжил он, не останавливают такие колоссальные потери, потому что он руководствуется политическими задачами, а не военными.

Например, перед началом второй наступательной операции на юг и восток Украины Путин поставил задачу сформировать соотношение сил как минимум в личном составе 5:1. Военные сказали, что смогут сделать 3:1. Но по факту смогли сформировать 1,7 к 1. Поэтому они так долго готовились к этой фазе войны.

"Исходя из состояния группировки вооруженных сил РФ, военные уже не могут обеспечивать выполнение политических целей Путина. Хотя потенциал этой группировки до сих пор превышает военный потенциал ВСУ, за счет этого им удается медленно продвигаться. Но нами выполняется главная задача: перемалывать их личный состав, технику и уменьшать этот потенциал", - подытожил Романенко.

Как сообщал утром 11 июня Генштаб ВСУ, общие потери войск РФ в Украине уже составили 32 тысячи 50 оккупантов.

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