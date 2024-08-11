По словам аналитика, сейчас белорусские войска не готовы к тому, чтобы наступать.

Беларусь начала стягивать войска к границам с Украиной, чтобы заставить Генштаб ВСУ оттянуть военных из Курской области РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в эфире "Еспресо".

"По моему большому убеждению, Российская Федерация, Кремль осознают, что не могут вытянуть ситуацию сейчас с Курском теми силами, которые у них есть, а переброска людей, техники, амуниции с других направлений уже происходит, и это может негативно сказаться для них на тех направлениях. Поэтому вероятно было принято решение: возвращаем в эту игру Беларусь, Лукашенко, чтобы он начал напрягать ситуацию - вроде бы в ответ на провокацию Украины увеличивать количество войск на границе с Украиной - в Гомеле, Мозеле - Черниговской, Киевской области соответственно", - объяснил эксперт.

По словам Ступака, таким путем российские оккупанты пытаются заставить командование Украины нервничать и быть в режиме турбулентности.

Видео дня

"Я думаю, что это блеф, такая игра: кто моргнет глазами первым. Уверен, что Беларусь не имеет целью наступать на территорию Украины, - это импровизация, спектакль - только для того, чтобы наш Генштаб забрал свои войска. Поэтому я очень хочу верить, что наш Генштаб на эту, извините, "замануху" не поведется и продолжит то, что делает в Курской области", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что сейчас ситуация на границе не свидетельствует о том, что планируется наступление со стороны Беларуси.

"Там находятся войска только Республики Беларусь, есть часть сил специальных операций, часть сухопутных войск и какая-то часть тяжелой техники, российских войск там нет. Это все войска, которые были собраны по тревоге: в субботу объявили, что, мол, собирайтесь - буквально кто в чем был одет, в том и поехал. То есть, повторяю, - для того, чтобы подготовить наступление, нужно большое накопление сил, ресурсов. По состоянию на сейчас этого действительно нет", - считает эксперт.

Ссылаясь на данные разведки, Ступак заверил, что сейчас белорусские войска не готовы к тому, чтобы наступать. По его словам, для этого стране нужно несколько недель, чтобы подготовиться по-настоящему.

"Надо снаряды подтянуть, танки, заправлять их, то есть топливные емкости должны быть рядом, надо большое количество продуктов питания для тех военных, которых собирают. Сейчас наши военные разведчики не фиксируют каких-то сборов, конечно, надо постоянно смотреть в ту сторону и наблюдать, но по состоянию на сейчас я это рассматриваю как большой блеф", - отметил он.

Войска Беларуси на границе с Украиной - последние новости

Как писал УНИАН, Беларусь нагнетает ситуацию на границе с Украиной. Однако пока пограничники не фиксируют перемещение техники или войск к украинской границе.

"Но, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию на этом направлении. Скорее всего, для того, чтобы продолжать подыгрывать России. Видим обвинения в сторону Украины - это неоднократно уже делалось Лукашенко и всей Беларусью", - отметил представитель ГПСУ.

В свою очередь мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что белорусский диктатор Владимир Лукашенко солгал о том, что украинские ударные дроны якобы нарушили воздушное пространство его страны.

"9 августа 2024 года во время вылетов авиации ВС РБ никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было. Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось. Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", - написали аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: