По словам пограничников, это происходит для того, чтобы продолжать подыгрывать России.

Ситуация на границе Украины с Беларусью контролируемая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что сейчас пограничники не фиксируют перемещение техники или войск к украинской границе.

"Но, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию на этом направлении. Скорее всего, для того, чтобы продолжать подыгрывать России. Видим обвинения в сторону Украины - это неоднократно уже делалось Лукашенко и всей Беларусью", - подчеркнул спикер ГПСУ. Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас рядом с украинской границей пограничники не фиксируют перемещения техники или личного состава белорусских войск.

"Скорее всего, в рамках этого информационного воздействия Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы. Возможно, какие-то части будут находиться на направлении границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется", - резюмировал Демченко.

Ситуация на украинско-белорусской границе

Беларусь перебрасывает танки к приграничью с Украиной. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.

Как сообщило министерство обороны Беларуси, глава ведомства отдал приказ стянуть войска к границе. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

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