Армейская авиация во время вылетов не обнаружила в небе никаких дронов.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко соврал о том, что украинские ударные дроны якобы нарушили воздушное пространство его страны. Армейская авиация не обнаружила ничего в небе.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на собственные источники.

"9 августа 2024 года во время вылетов авиации ВС РБ никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было. Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось. Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", - говорится в заявлении группы. Видео дня

Что предшествовало

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы беларуская система ПВО сбивала украинские дроны, всего во время этого зафиксировали около десятка БПЛА.

По его словам, инцидент произошел якобы вечером 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность. Лукашенко пригрозил, что "без ответа любые провокации не останутся".

Затем Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях у украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".

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