Оккупанты, контролирующие ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города, особенно контролируют работников оперативных смен Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
"Сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пусты. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды. На улицах присутствуют патрули военных ВС РФ с анкетами голосования так называемого "референдума". На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно надо поставить "галочку". Зафиксированы неединичные случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что всем, кто решился "проголосовать" против присоединения к РФ, угрожают "мобилизацией".
По данным Генштаба ВСУ, сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.
Сейчас оккупированная часть Херсонской области сейчас полностью закрыта на въезд и выезд.
"Референдум" на оккупированных территориях Украины
Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.
Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".
24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Из-за этого подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.
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