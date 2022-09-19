Захватчики обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим объекты промышленной зоны города.

В результате обстрелов российских оккупантов в Энергодаре опять нет водоснабжения. Рашисты устроили провокацию и обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре местные жители сообщают о провокации рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города", - отметил он.

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По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение.

"Что именно повреждено и насколько серьезно - выясняем", - добавил мэр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Энергодаре идет подготовка к обязательной эвакуации жильцов. Город использует для отопления исключительно вторичное тепло с Запорожской АЭС, а если станция не будет работать, то не будет возможности начать отопительный сезон.

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