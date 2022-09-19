В результате обстрелов российских оккупантов в Энергодаре опять нет водоснабжения. Рашисты устроили провокацию и обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре местные жители сообщают о провокации рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города", - отметил он.
По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение.
"Что именно повреждено и насколько серьезно - выясняем", - добавил мэр.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Энергодаре идет подготовка к обязательной эвакуации жильцов. Город использует для отопления исключительно вторичное тепло с Запорожской АЭС, а если станция не будет работать, то не будет возможности начать отопительный сезон.