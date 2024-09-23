Ягун считает, что уничтожение российских складов с боеприпасами существенно повлияет на способности армии РФ вести войну против Украины.

Успешные уничтожения Силами обороны Украины российских складов боеприпасов создает огромную проблему для России на стратегическую перспективу. Об этом генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, насколько последние уничтожения складов боеприпасов на территории РФ может пошатнуть веру россиян в то, что у них еще достаточно боезапаса.

Как отметил эксперт, уже чувствуется, что у россиян есть нехватка боеприпасов на определенных направлениях и они вынуждены логистически перераспределять их.

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"Я надеюсь, что этот удар достаточно существенно повлияет на их способности... Это достаточно показательная штука в том плане, что мы смотрим вперед на возможность и способности российской армии в будущем. То есть, в такой малой перспективе, на способности держаться на том уровне, на котором они сейчас наступают и используют боеприпасы. Но, если смотреть на стратегическую перспективу - у них огромные проблемы, и эти проблемы им надо преодолевать. Они могут просто не выполнять те планы, на которые они рассчитывали", - подчеркнул Ягун.

Удары по складам боеприпасов РФ

17 сентября стало известно, что военно-морские силы Украины успешно поразили склад российских оккупантов вблизи захваченного Мариуполя.

18 сентября дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области. После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация.

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