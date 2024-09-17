В частности эту атаку удалось провести благодаря помощи неравнодушным местным жителям.

Недавно военно-морские силы Украины успешно поразили склад российских оккупантов вблизи захваченного Мариуполя. Аналитики Defense Express предполагают, что удар мог быть нанесен, скорее всего, украинской крылатой ракетой "Нептун", ссылаясь на подтверждение ВМС ВСУ.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото уничтоженного склада, где захватчики хранили запасы своих боеприпасов.

"Уничтоженные склады в с. Глубокое Мариупольского района после хлопка выглядят прекрасно. Точнее, самого склада уже нет. "Он испарился" с тоннами снарядов, мин и ракет для ПВО", - отметил он.

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По его словам, такие атаки также становятся возможными благодаря неравнодушным украинцам, которые до сих пор находятся в оккупации. Он добавил, что без помощи местных жителей было бы труднее поражать такие цели.

Аналитики считают, что удар, вероятно, был нанесен 13 сентября, ведь в тот день сообщалось о ряде попаданий в разных районах.

Война в Украине - последние новости

Ранее украинские военные опубликовали новые кадры сдачи в плен российских оккупантов. В частности отдельная механизированная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

В свою очередь командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдулла" заявил, что россияне готовят новое наступление на Харьковщине. По его словам, увеличение количества вражеской техники может означать, что Россия планирует активизировать наступление на этом направлении.

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