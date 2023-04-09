Украинские военные с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже более 178 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уменьшили российскую армию на 470 человек.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

личного состава - около 178150 человек (470 за минувшие сутки);

танки - 3 636 единиц;

боевые бронированные машины - 7 024 (4 за сутки);

артиллерийских систем - 2 740 (13 за сутки);

реактивные системы залпового огня - 533;

средства противовоздушной обороны - 282;

самолеты / вертолеты - 307 / 292;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 312 (14 в сутки);

крылатых ракет - 911;

кораблей/катеров - 18;

автомобильная техника и автоцистерны - 5 602 единицы (3 за сутки);

специальная техника - 309 единиц (5 за сутки).

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За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины в очередной раз сорвали планы врага по наступлению на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях и не позволили реализовать маневры. В целом украинская армия сдержала более 50 атак врага на разных участках фронта.

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Кроме того, на фронте украинские пилоты реализовали 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Удалось "отминусовать" 14 БПЛА: два аппарата типа "Supercam", шесть типа "Орлан-10" и шесть БПЛА типа "Zala".

Также ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, "снесли" один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять станций радиоэлектронной борьбы противника.

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