За сутки враг потерял более десятка БПЛА, а также получил "прилет" по двум районам сосредоточения живой силы.

Армия РФ пережила тяжелые сутки из-за сокрушительных бомбардировок авиации Сил обороны и ракетных войск ВСУ: враг потерял немало техники и получил "прилет" по двум районам сосредоточения живой силы.

Согласно утренней сводке Генштаба, на фронте украинские пилоты реализовали 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Удалось "отминусовать" 14 БПЛА: два аппарата типа "Supercam", шесть типа "Орлан-10" и шесть БПЛА типа "Zala".

Со своей стороны ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, "снесли" 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.

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"За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - добавили в Генштабе.

ВСУ отбили новые атаки оккупантов на фронте

Напомним, что за минувшие сутки украинские защитники продолжили вести оборону нашей земли и дали отпор более 50 атакам армии РФ на разных участках фронта. В частности, оккупанты традиционно пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако успеха не имели.

Также за сутки захватчики обстреляли немало населенных пунктов Украины. Сильнейший по плотности огонь враг вел по населенным пунктам, находящимся на прифронтовых территориях. Оккупанты все еще штурмуют Бахмут, однако город находится под защитой ВСУ.

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