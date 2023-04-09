Новым притеснениям со стороны оккупантов подвергаются жители Горностаевского района.

Армия РФ на временно оккупированных территории Херсонской области усилила "полицейские" рейды и давление в отношении украинцев.

В частности, оккупанты осуществляют "проверки" домов местного населения в Горностаевском районе. Подробности рассказал Генштаб ВСУ в своей утренней сводке 9 апреля.

Там отметили, что оккупанты заставляют украинцев показывать личные телефоны в рамках проверок на наличие фото - и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Видео дня

"Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома", - говорят в Генштабе.

Россияне готовятся к "эвакуации" людей - данные Генштаба

Ежедневно Генштаб ВСУ во время своей оперативных сводок сообщает украинцам об очередных преступлениях и событиях, касающихся действий оккупантов на украинском фронте.

7 апреля в очередном отчете Генштаб рассказал, что враг организовал тематический "опрос" для жителей Скадовска и Мелитополя (Херсонская и Запорожская области) относительно возможной "эвакуации".

Россияне распространяют информацию, что начнут принудительно вывозить украинцев с этих территорий уже с конца апреля.

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