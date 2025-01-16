На этой базе сейчас из 60 цистерн, которые были до начала ударов, осталось менее 39.

На базе "Кристалл", расположенной возле города Энгельс в Саратовской области РФ, Украина поразила уже более 39 цистерн с топливом из всех 60, что были до начала наших атак на объект. О таких результатах проведенных украинскими силами ударов по базе "Кристалл" в эфире Киев24 рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его информации, это база госрезерва РФ, а в 8 км от этой базы хранения находится военный аэродром Энгельса.

"На базе "Кристалл" находились когда-то 60 бочек для хранения. Мы сначала поразили там 5, но они были пустые. Не попали в те, где было большое количество топлива. Это было где-то зимой прошлого года. После этого наши еще залетали туда и там осталось только 48 работающих бочек. Потом мы поразили еще 3, которые полностью выгорели. Затем еще шесть были серьезно повреждены. Таким образом, там осталось 39 бочек, к которым мы снова прилетели", - констатировал Криволап.

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Он отметил, что эту базу связывают исключительно с аэродромом Энгельса, но это не совсем так, потому что топливо из ее резервуаров используется всей сверхзвуковой авиацией РФ в случае, если у них возникают какие-то нарушения сроков поставок с оперативных складов.

"Так вот мы сейчас сжигаем госрезерв. И я думаю что у нас работают над вопросом уничтожения всех других логистических цепей для того, чтобы потом у армии РФ, у авиации, у пехоты, у бронетехники не было топлива. Это серьезная задача, над которой мы работаем. Но так как авиация наносит наибольшие поражения, то соответственно начинаем серьезную работу именно по авиационной тематике. И поэтому так постоянно мы летаем на этот Энгельс", - сказал эксперт.

Удар ВСУ по базе "Кристалл"

Как сообщал УНИАН, 8 января стало известно об очередной украинской атаке на Энгельс в Саратовской области Российской Федерации. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку. Там отметили, что ночью была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар.

Отмечалось, что поражена нефтебаза, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, какие проблемы возникли у РФ из-за ударов по Энгельсу. По его словам, благодаря атаке на время уменьшится количество ударов авиацией по территории Украины, потому что если нет топлива, то все самолеты "сидят на месте".

В свою очередь экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что системные удары Украины по военным объектам России уже наносят системное влияние на способности страны-оккупанта вести агрессию.

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