В районе поражения фиксировались многочисленные взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

В Саратовской области Российской Федерации 8 января поражена нефтебаза, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области", - отмечается в сообщении.

В частности, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Кроме того, местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

"Следует отметить, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага", - отметили в Генштабе.

В то же время, более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

В Генштабе добавили, что задача выполнена подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - сказано в сообщении.

Как уточнили Силы беспилотных систем, целью атаки был ФГКУ "Комбинат Кристалл" - стратегический объект, который используется как база хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".

Энгельс под атакой - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Саратовская область России подверглась массированной атаке БПЛА, в результате чего была поражена нефтебаза в Энгельсе.

По словам местных жителей, в городе прогремело не менее 40 взрывов, позже в соцсетях начали выкладывать видео крупного пожара на нефтебазе. По предварительной информации, был поражен один из резервуаров на нефтебазе Комбинат "Кристалл" Росрезерва, который используется для хранения авиационного топлива, поставляемого на авиабазу "Энгельс-2".

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