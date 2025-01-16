По словам военного аналитика, Украина теперь устраивает не худшие комбинированные удары, чем враг.

Системные удары Украины по военным объектам России уже наносят системное влияние на способности страны-оккупанта вести агрессию, заявил ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий Radio NV.

По его словам, на сегодня Украине удалось выстроить систему нанесения ударов по военным объектам РФ.

"Вот как они нас засыпают "шахедами", мы вышли на сопоставимый масштаб наших контрдействий. Более того, мы научились у нашего врага и теперь организуем именно комплексные комбинированные удары. Вот когда было на днях 200 дронов (запущено по РФ), то значительная часть из них даже и не должна была долетать до целей, они перегружали собой или частично даже нейтрализовали российскую ПВО, а дальше в эти коридоры уже шли ракеты - гораздо более серьезное оружие, чем дроны", - отметил Дикий.

Видео дня

По его убеждению, Украина делает такие комбинированные атаки уже не хуже РФ.

"Да, они достаточно часто попадают, и у нас есть серьезные потери в энергосистеме, и в промышленных предприятиях. Но такого эффекта на нас, как на Россию, такие атаки не производят. Потому что мы в значительной степени зависим от поставок оружия из-за рубежа. Российская же оборонка наоборот - они что производят, тем в основном и воюют. Поэтому эффект от наших ударов на Россию абсолютно не симметричен эффекту их ударов по нам, он гораздо глубже, гораздо больше", - констатирует Дикий.

Он отметил, что наши удары по объектам в РФ, которые были год-полтора назад, наносили врагу больше психологический шок из-за факта, что мы можем их достать. Но дальше мы начали доставать конкретные чисто военные цели, например, самолеты просто на аэродромах:

"А сейчас совершенно другая история. Теперь мы абсолютно системно выводим из строя их оборонный комплекс".

Он отметил, что особенностью этого оборонного комплекса является то, что, "большинство заводов не дублированы", в частности "больших пороховых заводов целых два, а вместе с маленькими всего 5 в РФ".

"Так же запасы ГРАУ - те огромные склады, которых было 7, из них 4 мы уже получили. То есть речь идет о системной работе, которая в реальности начинает давать мультиплицированный эффект. Это уже не подрать их", - сказал Дикий.

Он сравнил битву Украины против РФ с поединком Давида и Голиафа.

"Единственный шанс Давида победить - это нанести Голиафу тысячу порезов, чтобы он просто истек кровью. И вот мы сейчас в нашей войне с Россией выходим на тот уровень, когда она уже действительно кровью стекает. Эти наши системные удары наносят именно системное воздействие, их система начинает пробуксовывать. А мы на самом деле только разгулялись", - подчеркнул Дикий.

Украинские атаки по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина в последнее время каждую ночь атакует РФ дронами, а иногда поступает информация о применении ракет. Об удачных атаках неоднократно информировали в Главном управлении разведки и в Силах обороны Украины.

В частности Украина бьет по российским авиабазам, чтобы сдержать налеты вражеской авиации, нефтеперерабатывающих объектах и хранилищах, военных командных пунктах и складах, объектах военно-промышленного комплекса РФ.

Военный обозреватель Дэвид Акс отмечал, что последние два удара украинских Сил обороны беспилотниками по авиабазе в российском Энгельсе на некоторое время могут замедлить темп российских воздушных атак, хотя и не остановят их полностью.

16 января стало известно, что Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ. Это уже не первая атака на этот объект, отмечает глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости: