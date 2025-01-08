Благодаря атаке по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области (Российская Федерация) Силы обороны Украины отсрочить или уменьшить масштабы будущих ударов по территории нашего государства с использованием стратегической авиации.
Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV".
"Речь идет о базе "Кристалл-2", где продолжает храниться топливо для самолетов стратегической авиации", - подчеркнул он.
При этом Ступак добавил, что это позволит на время уменьшить количество ударов такой авиацией по территории Украины.
"Нет топлива, так все самолеты сидят на месте, пилоты курят бамбук и смотрят OnlyFans (соцсеть с интимным контентом - УНИАН) и никто никуда уже не летит", - пошутил он.
Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года украинские беспилотники попадали в крупные российские склады, уничтожая там крылатые ракеты, КАБы.
"Там был замысел такой же, но с другой стороны - самолет стоит, он заправлен, но нечем стрелять - нет ракет. И снова возвращаемся к первому варианту, что пилоты курят бамбук, отдыхают и играют в нарды", - говорит Ступак.
По его словам, таким образом Силы обороны Украины пытаются спасти украинскую энергосистему, наши объекты, жизнь гражданских и военных от будущих ударов с использованием стратегической авиации.
"Насколько мы выиграли время, то сейчас трудно сказать - это может быть от нескольких недель до месяца или больше", - сказал Ступак.
Он отметил. что нефтебазы это очень "хрупкий объект", поэтому, когда происходит прилет дрона в какую-то колонну переработки топлива или в емкость, где оно хранится, то она выходит из строя.
"Сейчас важно понять куда было попадание. Если в какую-то очень важную деталь, которая изготавливается только в Норвегии или Швеции и нет заменителя этого узла или детали, тогда предприятие может остановиться на длительный период времени", - отметил эксперт.
Он напомнил, что в течение января-декабря 2024 года в результате таких ударов беспилотников Украина смогла ориентировочно остановить 13% нефтеперерабатывающей отрасли РФ, то есть они простаивали из-за таких ударов.
Удар по российской нефтебазе в Энгельсе - что известно
Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ заявили сегодня, 8 января, что в Саратовской области Российской Федерации поражена нефтебаза, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".
Ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе. В частности, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар.
В Генштабе отмечали, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.
В Генштабе добавили, что задача выполнена подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.