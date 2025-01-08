Благодаря этой атаке дронов выиграно определенное время для сохранения украинских объектов от нанесения ударов российскими самолетами.

Благодаря атаке по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области (Российская Федерация) Силы обороны Украины отсрочить или уменьшить масштабы будущих ударов по территории нашего государства с использованием стратегической авиации.

Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV".

"Речь идет о базе "Кристалл-2", где продолжает храниться топливо для самолетов стратегической авиации", - подчеркнул он.

Видео дня

При этом Ступак добавил, что это позволит на время уменьшить количество ударов такой авиацией по территории Украины.

"Нет топлива, так все самолеты сидят на месте, пилоты курят бамбук и смотрят OnlyFans (соцсеть с интимным контентом - УНИАН) и никто никуда уже не летит", - пошутил он.

Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года украинские беспилотники попадали в крупные российские склады, уничтожая там крылатые ракеты, КАБы.

"Там был замысел такой же, но с другой стороны - самолет стоит, он заправлен, но нечем стрелять - нет ракет. И снова возвращаемся к первому варианту, что пилоты курят бамбук, отдыхают и играют в нарды", - говорит Ступак.

По его словам, таким образом Силы обороны Украины пытаются спасти украинскую энергосистему, наши объекты, жизнь гражданских и военных от будущих ударов с использованием стратегической авиации.

"Насколько мы выиграли время, то сейчас трудно сказать - это может быть от нескольких недель до месяца или больше", - сказал Ступак.

Он отметил. что нефтебазы это очень "хрупкий объект", поэтому, когда происходит прилет дрона в какую-то колонну переработки топлива или в емкость, где оно хранится, то она выходит из строя.

"Сейчас важно понять куда было попадание. Если в какую-то очень важную деталь, которая изготавливается только в Норвегии или Швеции и нет заменителя этого узла или детали, тогда предприятие может остановиться на длительный период времени", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в течение января-декабря 2024 года в результате таких ударов беспилотников Украина смогла ориентировочно остановить 13% нефтеперерабатывающей отрасли РФ, то есть они простаивали из-за таких ударов.

Удар по российской нефтебазе в Энгельсе - что известно

Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ заявили сегодня, 8 января, что в Саратовской области Российской Федерации поражена нефтебаза, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе. В частности, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар.

В Генштабе отмечали, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

В Генштабе добавили, что задача выполнена подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: