Украина бьет по российским авиабазам, чтобы сдержать налеты вражеской авиации, считает аналитик.

Последние два удара украинских Сил обороны беспилотниками по авиабазе в российском Энгельсе на некоторое время могут замедлить темп российских воздушных атак, хоть и не остановят их полностью, пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах Forbes.

Он напомнил, что нефтебаза была атакована дважды за последнюю неделю: 8 и 14 января. Взрывы 8 января спровоцировали пожар на большом складе, содержавшем 800 000 тонн горючего, - он бушевал несколько дней.

Эксперт отметил, что вторая атака была частью более широкой волны рейдов беспилотников, нацеленной, в частности, на хранилища топлива и боеприпасов и нефтеперерабатывающие заводы. И эту волну ударов он называет "самой большой за всю 35-месячную войну в Украине".

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Акс пишет, что неизвестно, какими типами беспилотников била Украина по Энгельсу, но это могут быть PD-2, Beaver, Liutyi и UJ-22, которые имеют длину от 6 до 10 футов и имеют винтовое движение.

"Украина разработала умопомрачительное количество беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, в том числе на базе модифицированных спортивных самолетов, которые могут лететь на расстояние 800 миль с сотнями фунтов взрывчатки", - пишет аналитик.

По его словам, какие бы ни были типы беспилотников, "двойной удар имел четкую цель - сдержать налеты российской авиации на украинские города хотя бы временно".

Он напоминает, что в Энгельсе размещены российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые регулярно наносят удары по Украине крылатыми ракетами, тысячи украинцев были убиты и ранены во время этих ракетных ударов.

"В этом хранилище хранится редкое топливо для российского флота стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия, который регулярно обрушивает на украинцев ряд ракет", - цитирует Акс объяснение Центра стратегических коммуникаций.

Аналитик заключает, что подрыв топливного склада, даже дважды, не остановит ракетные атаки, ведь есть и другие базы бомбардировщиков, но это может на некоторое время замедлить темп этих атак.

"И если украинские беспилотники продолжат наносить удары, а российская ПВО ничего не сделает, чтобы их остановить, влияние на операции российских бомбардировщиков может усилиться", - говорится в публикации.

В общем, подсчитал эксперт, украинские беспилотники били по Энгельсу по меньшей мере уже восемь раз с начала полномасштабной войны. И, наверное, будет еще больше ударов, предположил он.

Акс напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал о решениях, "направленных на более эффективное уничтожение оккупантов и защиту жизни наших солдат". При этом он говорил о разработке дронов, в том числе дальнобойных. Зеленскому вроде бы представили идеи относительно новых и, вероятно, усовершенствованных беспилотников. Впрочем, непонятно, имеют ли они что-то общее с теми типами беспилотников, которые вдвойне дважды били по Энгельсу, пролетев 400 миль, отмечает Акс.

"Но не удивляйтесь, что они это сделали. В то время как российская война против Украины приближается к четвертому году, украинцы наносят удары глубже внутри России, чаще - и с большим эффектом. И их амбиции наносить удары еще глубже и чаще растут", - подчеркнул аналитик.

Дроны на войне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, FPV-дроны стали главной угрозой для танков РФ. Аналитики заявили, что FPV-дроны, скорее всего, будут доминировать в уничтожении танков на войне в Украине. Если украинским военным удастся сделать их устойчивыми к блокированию россиянами, то они станут еще более грозным оружием.

Также отмечалось, что российско-украинская война беспилотников переходит в новую фазу. Поле боя переполнено тысячами беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и Москва и Киев вынуждены искать новые способы убедиться, что их беспилотники работают против врага быстрее и эффективнее, чем у противника.

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