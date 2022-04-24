Оккупационная "власть" не допускает ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе.

Из-за обстрелов российских оккупантов жители ряда населенных пунктов во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей остались без водоснабжения.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Из-за российских вражеских обстрелов жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей без водоснабжения. Оккупанты артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец - Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты лишились водоснабжения", - подчеркнула она.

Вследствие вражеских обстрелов, добавила омбудсмен, обесточенной уже длительное время остается насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода.

В то же время оккупационная "власть" не допускает ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе, подчеркнула Денисова.

"В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные стации, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. Сейчас этот объект обесточен, а потому централизованное водоснабжение в городах отсутствует", - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что, подвергая обстрелам стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека (A/HRC/15/L).

Действия России, отметила омбудсмен, являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (четвертая Женевская конвенция). Согласно ей, государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами, в частности водой.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы она учла эти факты нарушения Россией прав человека в Украине.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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