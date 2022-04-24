Более 100 тысяч человек остаются в блокадном городе.

С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил мэр города Вадим Бойченко

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, к сожалению, погибли", - сообщил он.

Также Бойченко отметил, что оккупанты продолжают срывать эвакуацию из города.

"Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть - к сожалению, двое суток российские оккупационные войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - говорит городской голова.

Ранее сегодня вице-премьер Ирина Верещук оповестила, что Россия в очередной раз не подтвердила режим прекращения огня. Из-за этого гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня снова не удалось открыть. Завтра этот вопрос будет подниматься снова.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом", - подчеркнула она.

Она также напомнила, что россияне вывозят автобусы с мариупольцами на территорию России. Сейчас почти 200 тысяч украинцев из разных оккупированных областей принудительно депортированы в фильтрационные и трудовые лагеря.

Как писал УНИАН, сегодня, 24 апреля, на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

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