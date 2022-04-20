Уже 4 мая мир может признать дефолт страны-агрессора.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра.

"Санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию. 4 апреля Россия не смогла оплатить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Из-за этого, 4 мая мир может признать дефолт России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с РФ, что также будет иметь последствия.

"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более 20 млрд долл. в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", – информируют в Центре противодействия дезинформации.