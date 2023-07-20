Военный отметил, что Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому.

Украинские военные продолжают продвигаться с севера и юга от Бахмута Донецкой области. Там продолжаются активные бои.

Как рассказал в эфире "24 канала" военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, украинские защитники понемногу зажимают врага. Он подчеркнул, что Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому.

"Либо россияне сделают "жест доброй воли" и убегут отсюда, либо окажутся в "котле". Мы Бахмут освободим", – добавил военный.

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Отмечается, что украинские военные не штурмуют город "в лоб", а постепенно выжимают оттуда оккупантов.

Ситуация вокруг Бахмута

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в районе Бахмута. Им удалось продвинуться на север от города-крепости.

Боец батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Михаил Иваночко прогнозирует, что в ближайшие несколько недель российские войска будут вынуждены покинуть Бахмут. Силы обороны устанавливают контроль над стратегическими местами вокруг города-крепости.

В то же время майор 103 бригады ТРО Александр Ганущин сообщил, что оккупационные войска пытаются создать возможность для переброски резервов из-под Бахмута на Купянское направление, где враг активизировался.

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