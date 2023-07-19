Оккупанты пытаются новым наступлением прикрыть неудачи на юге.

Военнослужащий ВСУ, майор 103 бригады ТРО Александр Ганущин заявил, что российские военные пытаются создать для себя возможность переброски резервов из-под Бахмута на Купянское направление.

"На Лимано-Купянском направлении россияне находятся уже длительное время. Они никогда не оставляли планов попытаться продвинуться с севера на юг вдоль левого берега реки Оскол. Россияне всегда предпринимали попытки из Кременной через леса улучшить свое положение и пробиться к Лиману. Российские военачальники пытались рисовать стрелки, как выйти от левого берега реки Оскол и закрыть водой свои позиции до Северского Донца. Продвинулись они немного, но они действительно грозят ВСУ проблемами в случае того, если им удастся прорвать где-то нашу линию обороны", - рассказал Ганущин в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военными, своим наступлением на Купянск захватчики пытаются прикрыть свои неудачи на юге.

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"С одной стороны россияне пытаются создать возможность переброски резервов из-под Бахмута именно на Купянское направление, с другой стороны прикрыть свои неудачи на юге. Мол, украинцы наступают на юге, а мы будем наступать с востока на запад", - добавил Ганущин.

Война в Украине - Купянское направление

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас ведутся тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское, однако преимущество на украинской стороне.

Россияне уже перебросили на Купянское направление дополнительные силы, враг пытается перехватить инициативу. Уже несколько недель подряд противник пытается прорвать оборону ВСУ.

Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 российских захватчиков, общие потери с начала полномасштабного вторжения составили 239 тыс. 480 человек.

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