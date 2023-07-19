ВСУ должны окружить Бахмут, чтобы нашим защитникам не пришлось заходить в сам город.

Воины батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "рубеж" Михаил Иваночко отметил, что ВСУ захватывают стратегические места вокруг Бахмута. В ближайшие две-три недели захватчики будут вынуждены покинуть город.

"Враг бросает мобилизованных из так называемых ЛДНР, бросает подразделения "Шторм Z", которые подчиняются Минобороны РФ. Они не жалеют своих солдат. Наши ребята героически уничтожают их. Украинские воины опытные и умеют воевать. Силам обороны Украины удается захватывать стратегические места вокруг Бахмута. Нам нужно окружить Бахмут, чтобы меньше наших ребят пострадало, чтобы в сам город ребята не заходили. В ближайшее время, в течение двух-трех недель, оккупанты сами выйдут оттуда и сдадутся", - рассказал Иваночко в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, главная задача для ВСУ сейчас заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и не дать противнику прорвать оборону на Лиманском направлении.

Видео дня

"На южном направлении украинским защитникам также удается давить на врага и продвигаться, чтобы освободить Мелитополь, Бердянск от оккупантов и идти уже в Крым", - добавил Иваночко.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным аналитиков ISW, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вокруг Бахмута и продвинулись к северу от города. Наши защитники расстреляли бронетехнику российских захватчиков.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что российские оккупационные войска теряют контроль над Бахмутом Донецкой области. Вооруженные силы понемногу охватывают противника с юга и севера от города-крепости и контролируют некоторые позиции в самом Бахмуте.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские военные держат входы, выходы из Бахмута, а также перемещение российских оккупантов по городу под огневым контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: