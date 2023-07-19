Если в Бахмуте ВСУ выдавливают врага, то в районе Марьинки фиксируется продвижение российских оккупантов.

ВСУ продолжили контрнаступательные операции вокруг Бахмута и продвинулись к северу от города.

Как говорится в отчете Института по изучению войны (ISW), на кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвигались западнее Ягидного к северо-западу от Бахмута.

При этом, как указали аналитики, оккупанты продолжали атаки в районе Бахмута и осуществили ограниченные территориальные завоевания к югу от города. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвинулись в районе Озаряновки в 14 км к юго-западу от Бахмута.

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Кроме того, в отчете отмечается, что оккупанты продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и осуществили ограниченные территориальные завоевания на юго-западной окраине Донецка.

В частности, на кадрах с геолокацией видно, что российские оккупанты продвигались на запад в районе Марьинки на юго-западной окраине Донецка. Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что российские войска взяли под контроль часть территории возле шахты "Трудовская" к востоку от Марьинки и продвинулись южнее Красногоровки.

Ситуация в Бахмуте

На Бахмутском направлении ситуация чень сложная, однако ВСУ продолжают выдавливать врага с занимаемых позиций. Так, возле Бахмута наши защитники расстреляли бронетехнику оккупантов.

Был поражен вражеский танк, а потом наши воины попали в бронированную ремонтно-эвакуационную машину противника, которая приехала его вытаскивать.

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