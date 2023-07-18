Силы обороны продвигаются ежедневно без пауз, отметил Коваленко.

Российские оккупационные войска теряют контроль над Бахмутом Донецкой области. Вооруженные силы понемногу окружают противника с юга и севера от города-крепости и контролируют некоторые позиции в самом Бахмуте.

"Пока рано говорить об окружении, но огневое влияние со стороны Сил обороны есть не только на город, но и на восточном секторе. То есть логистика с востока от Бахмута также находится под нашим огневым влиянием", – заявил в эфире телеканала "Эспрессо" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что Силы обороны продвигаются ежедневно без пауз. Это свидетельствует о том, что украинские военные имеют инициативу как на юге, так и на севере от Бахмута.

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"Кроме этого в самом городе происходят интересные события. ВСУ уже контролируют некоторые позиции в самом городе. То есть россияне теряют контроль над Бахмутом. Они пока имеют возможность свободного маневра. Пока враг не понесет максимальные потери, которые будут, когда россияне будут зажаты в отдельном секторе", – отметил Коваленко.

Бои на Бахмутском направлении

Утром в понедельник, 17 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе украинские вйсковы под Бахмутом ежедневно продвигались вперед. Удалось освободить 7 кв. км территорий. Всего за время наступательной операции там деоккупировали 31 кв. км украинской земли.

В то же время представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорит, что враг хочет сохранить свои позиции под Бахмутом больше всего. Оккупанты пытаются контратаковать, но успехов не имеют.

Кроме того, по словам Череватого, потери врага в Бахмуте приближаются к пику "плохих" дней ЧВК "Вагнер".

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