Тыл должен сконцентрироваться на финансировании фронта, а не строительстве "фонтанчиков и мостиков".

Наступательные перспективы ВСУ зависят прежде всего от того, насколько они будут усилены личным составом, заявил ветеран АТО и военно-политический обозреватель Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, нехватка личного состава – одна из основных проблем на сегодня для начала проведения следующих мощных наступлений и освобождения территорий. Дикий отметил, что Силы обороны ведут наступательные действия и продолжают расширять свои плацдармы, но такие крупные продвижения как например прошлогодние – Харьков и Херсон, то раньше весны это вряд ли реально по ряду причин.

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"Зимой всегда наступать труднее, а есть и другие причины – это то, что нам необходимо восстановить силы. Нужно значительно увеличить наши силы. И это вопрос не к нашей армии, это вопрос к нашему тылу – сколько людей за эту зиму вступит в нашу армию. Я бы вообще это поставил на первое место. И начнем ли мы весной снова наступать... каких успехов мы в этих наступлениях достигнем, решается сейчас не на фронте, это сейчас решается у нас с вами в тылу. Если мы за зиму проведем мощную мобилизацию, если мы дадим нашей армии достаточно свежей силы для того, чтобы возобновить наступление, развить его и добиться того, что не успели добиться за этот год, то мы это сделаем", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что нужно добавить много свежих сил и, если они будут, то действительно будет шанс на большие наступательные перспективы на весь следующий год.

Дикий обратил внимание, что под конец этого года РФ со своей "второй армией мира" считает своим огромным успехом, что смогла именно сдержать наступление Сил обороны Украины. И это при том, что в РФ провели большую мобилизацию.

"То есть они гордятся как великим подвигом, что не дали нам выкинуть их за поребрик... Для того, чтобы просто сдержать наше наступление им пришлось провести наибольшую мобилизацию со времен Второй мировой. Ни в Афганистан, ни в Чечню, ни на одну другую войну ни Советский союз, ни Россия столько людей не мобилизовывала. Большее количество брали только на мировую войну. Так вот, вторая мобилизация после мировой войны и они" так и быть " нас задержали... поднажать надо и поднажать в первую очередь в тылу. Мы не даем армии всего того, что необходимо для того, чтобы мы могли дальше спросить у нее: так где же наш кофе в Ялте? И в первую очередь не добавляем армии бойцов", - прокоменутвав Дикий.

По его мнению, Украине нужно принимать очень жесткие меры по мобилизации и принимать решения уже сейчас, до Нового года. Также нужно сконценроваться на финансировании обороны.

"И тогда на весну у нас будет совсем другая ситуация, чем сейчас. Но кроме мобилизации людей, вообще наш тыл расслаблен. Мы строим фонтанчики, мы строим мостики... Ну, мне кажется, что фонтанчики, мостики и прочее – это то, что может подождать до конца войны. Нам нужен единый оборонный фонд, куда перенаправить и те средства, которые сейчас идут общинам по децентрализации. Сейчас нет ничего более централизованного, чем большая война и это предполагает, в частности, централизацию ресурсов. И это должно быть направлено именно в оборонный фонд, о создании которого президент говорил еще год назад. Нам надо этот единый оборонный фонд", - сказал Дикий.

Он также считает, что необходимо пересмотреть процент военного сбора и сделать его дифференцированным.

"Вам не кажется, что 1,5% - это немножко не соответственно той угрозе, под которой мы все находимся? Я думаю, если бы было 3%, то тоже никто голодным не стал. А те , кто богаче могли бы и 4%, и 5%. То есть можно было бы сделать прогрессивный так называемый процент, ставка которого зависит от доходов", - отметил Дикий.

Война в Украине: Новости

Полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в разговоре с "ВВС News Украина" поделился мнением, что украинцы, которые хотели добровольно пополнить ряды Вооруженных сил Украинского государства, это уже сделали. Он скептически относится к действенности возможного введенного добровольного рекрутинга граждан в войско.

Полковник подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, защита Отечества - обязанность, а обязанность предусматривает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самой себя, то она в конце концов проиграет войну, считает Кевлюк.

По его мнению, добровольный рекрутинг "никак не решит проблемы Вооруженных сил и совершенно не улучшит ситуацию".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах, видео которых начали массово появляться в СМИ.

Он заявил, что мобилизация будет сложной и уже сейчас государство готовит новую программу о том, как государство "должно работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война и к чему такая война может привести".

13 ноября Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды ВСУ.

В Минобороны отметили, что рекрутеры будут работать в интересах ВСУ бесплатно. Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его / ее гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта планируются подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями.

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