Минобороны также ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении Минобороны в соцсети, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава Lobby X Владислав Грезев подписали соответствующий договор. Отмечается, что рекрутеры будут работать в интересах ВСУ бесплатно.

"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - прокомментировала Калмыкова.

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В свою очередь, Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для ВСУ. "Армии нужны люди разных профессий от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Минобороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", - отметил он.

Ознакомиться, какие вакансии есть в ВСУ, можно по ссылке. Минобороны также ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства. Чтобы принять участие в проекте рекрутинга, компаниям надо писать на электронную почту rekrutyng@mil.ua.

ВСУ: новости

Несколько недель назад министр обороны Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Тогда в Минобороны пояснили, что этот документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время. Один из ожидаемых результатов - работа системы рекрутинга в ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Один из его приоритетов - это наращивание резервов.

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