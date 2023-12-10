В Херсонской области враг продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций и подтягивания резервов.

На южном направлении ВСУ уничтожили несколько танков противника, почти два десятка специальных автомобилей, бронетранспортер и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, враг продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций и подтягивания резервов. В то же время противник ведет наблюдение за действиями Сил обороны на Правобережье, не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны.

"Силы обороны вудерживают позиции на левобережье Днепра и продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечают украинские военные.

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В частности за минувшие сутки ликвидировано 30 оккупантов, уничтожены четыре танка, БМД, БТР, миномет, станция радиолокационной борьбы и 18 единиц автомобильной техники захватчиков. Также уничтожена вражеская лодка, четыре наблюдательных пункта и склад с боекомплектом.

По данным пресс-службы, в Черном море на боевом дежурстве зафиксированы два боевых корабля вражеского флота, в Азовском море - один российский корабль. Ракетоносители противника заведены в пункты базирования.

"В течение суток противник нанес авиационный удар с применением авиационной управляемой ракеты "X-59" в направлении Кривого Рога. Силами ПВО она уничтожена в воздухе. Обломками сбитой ракеты повреждены здания на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки оккупанты совершили 12 обстрелов населенных пунктов. В частности, по Херсону ударили по меньшей мере 7 раз.

В результате преступных действий врага ранены три гражданских лица. Повреждены две многоэтажки, два административных здания, около десятка частных домов, заведение питания, гараж и гражданские автомобили.

Продолжая терроризировать гражданское население Правобережья, враг нанес удары с применением 3 FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 8 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка, Берислав, Гавриловка, Новоберислав. В результате в городе Берислав погиб человек, еще один человек получил ранения. Поврежден частный дом.

Ситуация на юге

Недавно стало известно, что на юге российская армия увеличивает количество наблюдательных пунктов, наращивает фортификационное оборудование позиций и пытается подтянуть резервы. В то же время украинские защитники удерживают позиции на Левобережье, накануне им удалось ликвидировать почти полсотни оккупантов и четыре боевых машины десанта. Вчера в штормовом море враг держал на боевом дежурстве пять кораблей, из них четыре - в Черном и один - в Азовском море.

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