Добровольный рекрутинг военных никак не решит проблемы ВСУ, считает эксперт.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается. Полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, который в 2014 году отвечал за проведение мобилизации военнообязанных в западных регионах нашего государства, скептически относится к действенности возможного введенного добровольного рекрутинга граждан в войско.

Эксперт поделился мнением с "ВВС News Украина", что украинцы, которые хотели добровольно пополнить ряды Вооруженных сил украинского государства, это уже сделали. "Какая вероятность того, что айтишник выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не айтишники", - заявил собеседник.

Полковник подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, защита Родины - обязанность. "А обязанность предполагает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самой себя, то оно в конце концов проиграет войну", - считает Кевлюк.

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По его мнению, добровольный рекрутинг "никак не решит проблемы Вооруженных сил и совершенно не улучшит ситуацию". "Вакансии самых востребованных в ВСУ профессий будут висеть всегда и туда будут идти либо никто, либо крайне малое количество людей: романтики, дилетанты, заробитчане и те, кто не разобрался, куда они идут...", - сказал офицер запаса.

Всеобщая мобилизация в Украине - какие новости стоит знать сегодня

Активные мобилизационные мероприятия в нашем государстве начались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию. Сначала в территориальные центры комплектования и соцподдержки приходило много добровольцев, были очереди.

Сейчас власть просит мужчин призывного возраста, то есть тех, кому 18-60 лет, прийти в ТЦК, чтобы уточнить свои данные и выяснить, не имеют ли они причины, которые мешают им проходить службу. Также в ТЦК должны появиться женщины-медики.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что не надо отправлять на фронт немотивированных людей, тех, кто не хочет воевать, поскольку эти мобилизованные могут стать предателями и подставить наших защитников.

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