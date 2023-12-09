Сейчас готовится другая программа относительно того, как власть должна говорить о мобилизации и рекрутинге.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах, видео которых начали массово появляться в СМИ.

Он заявил, что мобилизация будет сложной и уже сейчас государство готовит новую программу о том, как государство "должно работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война и к чему такая война может привести".

"Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом увязываться в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть немного иначе: они не будут ходить себе спокойно по улицам, не будут себя вести так, как будто ничего не происходит", - добавил Подоляк.

По его словам, сейчас готовится другая программа относительно того, как власть должна говорить о мобилизации и рекрутинге, а также, какие функции должно брать на себя государство и как работать с людьми.

Выдача повесток в тренажерных залах

В Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в спортивных залах. Также работники ТЦК поддержки устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Позже в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали рейды в спортзалы и другие общественные места.

Вас также могут заинтересовать новости: