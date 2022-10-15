Кроме того, в Донецкой области обнаружены тела еще 6 убитых ранее людей.

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Украине погибли пять человек, еще 11 были ранены.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины со ссылкой на данные областных военных администраций.

Так, в Днепропетровской области за минувшие сутки два человека получили ранения, в Донецкой - 8 погибших (в том числе выявлено 6 убитых ранее) и 6 раненых, в Запорожской - 2 погибших и 1 раненый, в Харьковской - 1 погибший и 1 раненый, а в Херсонской - 1 ранен.

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Взрывы в Украине: по каким городам россияне ударили 14 октября

В ночь на 14 октября украинские ПВО перехватили четыре дрона-камикадзе в небе Днепропетровской области. Местные власти сообщали об одном пострадавшем.

Кроме того, враг снова атаковал Запорожье. Россия попала по объектам инфраструктуры тремя ракетами С-300.

Того же дня противник выпустил по портовой инфраструктуре Николаевской области иранские дроны. Обошлось без человеческих потерь. А вечером из Белгорода пятью ракетами ударили по Харькову.

По подсчету Генштаба, за сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 30 авиаударов по территории Украины. Указывается, что 14 октября пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдова Брода и Мирного.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

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